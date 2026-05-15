Kahramanmaraş ve Kilis\'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş ve Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

Yaşanan sel nedeniyle birçok mahalle yolunda hasar oluştu, bazı bölgelere ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dere yataklarının taşma noktasına geldiği ilçede, belediye ve ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kilis

Kilis'te öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.