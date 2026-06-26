Kahta\'nın Tarihi Öğrencilere Tanıtıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen "Öğrencilerimizi Kahta'nın Tarihi ve Kültürüyle Buluşturuyoruz" projesi kapsamında öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek Kahta'nın zengin tarihini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Kahta Kaymakamlığınca yürütülen, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından desteklenen program kapsamında 50 öğrenci, ilk olarak Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti. Daha sonra Cendere Köprüsü, eski Kahta Kalesi ve Nemrut Dağı'nı gezen öğrenciler, bölgenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Nemrut Dağı'ndaki devasa heykelleri ilk kez gören öğrenciler, karşılaştıkları tarihi atmosfer ve eşsiz manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cendere Köprüsü'nde gerçekleştirilen folklor gösterileriyle program renkli görüntülere sahne olurken, öğrencilere ve bölgeyi ziyaret eden turistlere Kahta'nın coğrafi işaret tescilli yöresel lezzetleri olan patlıcanlı ayran çorbası ile sarımsaklı bulgur pilavı ikram edildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal da etkinliğe katılarak öğrenci ve turistlerle bir araya geldi, yöresel lezzetlerin ikramına eşlik etti.

Kaymakam Soysal, gençlerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görmelerinin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirterek, bu tür programların öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Programın, öğrencilerin yaşadıkları bölgenin tarihini, kültürel mirasını ve yöresel değerlerini yakından tanımalarına katkı sağlamasının yanı sıra, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıdığı belirtildi.