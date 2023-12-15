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Kahvehanede Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Kahvehanede Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Isparta'nın Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde, kahvehanede husumetli olan E.Y. tarafından tabancayla vurulan Fikret Akar hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Kahvehanede Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
15.12.2023 - 16:02,
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ISPARTA'da kahvehanede husumetli olduğu E.Y. (64) tarafından tabancayla vurulan Fikret Akar (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde meydana geldi. Husumetli olan E.Y. ile Fikret Akar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., tabancasını çekip Fikret Akar'a ateş etti. Başından vurulan Fikret Akar yere yığılırken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fikret Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahvehanede Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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