Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerine ilişkin eğitim semineri yapıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca, Ünye Ziraat Odası Toplantı Salonundaki seminerde, kahverengi kokarcayla mücadelede tek yöntemle başarıya ulaşmanın mümkün olamayacağını söyledi.

Karaca, ilaçlı mücadelenin önemli olduğunu ancak bununla birlikte diğer yöntemlerin de aynı anda uygulanması gerektiğini belirtti.

Seminere, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.