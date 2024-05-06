Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum

Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum

Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen panelde, kahverengi kokarca konusu ele alındı. Panele, uzmanlar, odaların başkanları, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Panelde, kahverengi kokarcanın Türkiye'deki durumu, mücadele yöntemleri ve gelecekte oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken önlemler konuşuldu.

06.05.2024 14:53
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Trabzon Ziraat Mühendisleri Odasınca "Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum" konulu panel düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Prof. Dr. Göktürk, yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcanın Türkiye'de ilk olarak 2019'da görüldüğünü söyledi.

Kahverengi kokarcayla mücadelenin tarımsal alanlarda kimyasal mücadele şeklinde olabileceğini belirten Göktürk, "Değişen iklim faktörleri, artan ticaret miktarları ister istemez bu böceklerin bir ülkeden diğer ülkeye geçişini sınırlandırmamış, kolaylaştırmış pozisyona getirmiştir." dedi.

Göktürk, Tarım ve Orman Bakanlığının, çiftçilerin ve yerel yönetimlerin kahverengi kokarcayla mücadele yöntemleriyle ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Pehlevan ise insanoğlunun yaratılışından bugüne zararlı böceklerle mücadele ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kahverengi kokarca bölgemizde çok büyük zararlar vermektedir ve vermeye devam edecektir. Gelecekte oluşabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olunmalıdır. Yapılacak bireysel mücadelelerin yanı sıra toplu mücadelenin teşvik edilmesi gerekiyor. Üniversiteler, araştırma kurumları ve kuruluşları, kamu, STK'ler, çiftçi örgütleri, çiftçiler ve toplumun her bireyinin bu konuyla ilgili kafa yorması, emek sarf etmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

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