Kalaycı Ustası Alim Amir Keçeci Mesleğini Yaşatıyor - Son Dakika
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Kalaycı Ustası Alim Amir Keçeci Mesleğini Yaşatıyor

71 yaşındaki Keçeci, kalaycılığı babasından öğrendiği yöntemlerle sürdürmeyi amaçlıyor.

05.03.2025 10:17
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki kalaycı ustası Alim Amir Keçeci, babasından öğrendiği mesleği ondan kalan 20 metrekarelik dükkanda yaşatmaya çalışıyor.

Perşembe beldesinde ikamet eden 4 çocuk babası Keçeci, maden ocağında çalışırken göçükte kaldıktan sonra işçiliği bırakıp kalaycılık yapmaya başlayan babası Kamil Keçeci'nin yanında çocuk yaşta meslek öğrenmeye başladı.

Zamanla kendini geliştiren ve beldenin aranan ustalarından biri haline gelen Keçeci, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde ocağın başına geçen Keçeci, elinden geldiğince mesleğini sürdürmek istiyor.

"Bir meslek yok oluyor"

Alim Amir Keçeci, AA muhabirine, mesleğe çekirdekten başladığını, eskiden gece gündüz çalıştıklarını, şu an pek iş yapamadıklarını söyledi.

Keçeci, mesleği sevmenin ve alın teriyle para kazanmanın değerli olduğunu kaydetti.

Her mesleğin kendine göre zorluklarının olduğunu anlatan Keçeci, "Bir meslek yok oluyor. Bizden sonra öğrenen de yok. Üretmeyince tüketemezsin. Bazı zamanlar temiz elbisemi giyip dışarı çıkıyorum. Vakit geçiremeyince yeniden iş elbisemi giyiyorum. Hemen dükkanda kendime iş buluyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hem iş hem de ekmek." diye konuştu.

Eski günleri özlediğini dile getiren Keçeci, eskiden günde 150-200 parça tabak, tencere kalaylayıp müşteriye teslim ettiklerini ifade etti.

Keçeci, çırak yetiştirememenin üzüntüsü yaşadığını belirterek, mesleğini elinden geldiğince sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalaycı Ustası Alim Amir Keçeci Mesleğini Yaşatıyor - Son Dakika

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