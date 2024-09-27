Kalaycılık Mesleği Tehlikede

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SAMSUN'un Ladik ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kalaycılığın tek ustası Yusuf Demircan (63), babasının ölümüyle başladığı kalaycılık mesleğinde yetiştirecek çırak bulamadığını söyledi.

Kalaycılık mesleğine Ladik ilçesinde babasının vefatıyla 2000 yılında başlayan 2 çocuk babası Yusuf Demircan, 24 yıldır eskiyen bakır eşyaları kalaylayıp, yeniliyor. İlçede tek kalaycı olan Demircan, artık yetiştirecek eleman bulamadığını söyledi. Geçimini kalaycılıkla sağladığını ifade eden Demircan, Ladik'te son kalaycı olduğunu belirterek, "Babam 2000 yılında öldükten sonra bu işe başladım. Kalaycılık işi bitti. Bizden sonra bu işe kimse gelmek istemiyor. Eleman gelmiyor. Ben de bu işi en fazla 3-5 sene daha yapabilirim. Ürünlerini kalaylatmak isteyenler çok ama eleman yok. Kalaycılıkta ben çocuğumu evlendirdim, evimi aldım, kendim emekli oldum. Bu meslek git gide körleşiyor" dedi.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun