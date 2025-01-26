Kalbinur Çimşit, Türkiye İkincisi Oldu

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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi sporcusu Kalbinur Çimşit, ilk kez katıldığı Gençler Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası Gençler Kategorisinde mücadele eden Ortahisar Belediyesi sporcusu Kalbinur Çimşit, ilk kez katıldığı şampiyonada rakiplerini yenerek finale yükseldi. Başarılı bir müsabaka çıkarmasına rağmen finalde rakibine yenilen genç sporcu, Türkiye İkincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Belediyemizi ve şehrimizi en güzel şekilde temsil ederek Türkiye ikincisi olan genç sporcumuz Kalbinur Çimşit'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.