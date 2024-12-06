Kaldırımda Elektrik Kutusu Patladı

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- Kaldırıma adımını attığı anda elektrik kutusu patladı

LİMA - Peru'da kaldırımda yürüyen bir kadın, adımını attığı anda elektrik kutusunun bomba gibi patlaması sonucu ölümden döndü.

Peru'nun başkenti Lima'da kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü. Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı. Korkuya neden olan anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadın, çevrede bulunan asker tarafından kurtarıldı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.