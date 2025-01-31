Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.
Kale Halk Eğitim Merkezindeki toplantıda konuşan Gürbüz, ilçenin sorun ve ihtiyaçlarını doğru belirleyip çözüm üretmek istediklerini belirtti.
Bu amaç doğrultusunda muhtarla bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Kurum amirlerimizin de katıldığı toplantıda mahalledeki vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kale Kaymakamı Muhtarlarla Toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?