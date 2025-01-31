Kale Kaymakamı Muhtarlarla Toplandı

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Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kale Halk Eğitim Merkezindeki toplantıda konuşan Gürbüz, ilçenin sorun ve ihtiyaçlarını doğru belirleyip çözüm üretmek istediklerini belirtti.

Bu amaç doğrultusunda muhtarla bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim içerisindeyiz. Kurum amirlerimizin de katıldığı toplantıda mahalledeki vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.