Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, teravih namazı için camilerde buluşacak.
Kalfat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ramazan ayı boyunca teravih namazına katılan öğrenciler gittikleri caminin imamına isimlerini yazdırarak puan toplayacak.
Ramazan ayı boyunca en çok puanı toplayan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.
Son Dakika › Güncel › Kalfat’ta Öğrencilere Teravih Etkinliği - Son Dakika
