Kalibaf, Çin Özel Temsilcisi Oldu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin Özel Temsilcisi olarak atandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Mücteba Hamaney'in onayı ile Çin Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Kalibaf'ın Meclis Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

İran'ın daha önceki Çin Özel Temsilciliği görevini Ali Laricani ve Abdulrıza Rahmani Fazli yürütmüştü.