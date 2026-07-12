Kaliforniya'da Orman Yangını ve Tahliyeler - Son Dakika
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Kaliforniya'da Orman Yangını ve Tahliyeler

Kaliforniya\'da Orman Yangını ve Tahliyeler
12.07.2026 09:46
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Kaliforniya'nın güneyinde etkili orman yangını 2.700 dönüm alanı etkilerken, tahliyeler başladı.

LOS ANGELES, 11 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde etkili olan orman yangını yaklaşık 2.700 dönümlük (10,9 kilometrekare) bir alana yayılırken, sıcak hava dalgası kaynaklı tehlikeler nedeniyle bölgede tahliyeler başlatıldı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, yangının, cuma günü yerel saatle 13.00 sularında Los Angeles ve San Bernardino arasındaki idari sınır yakınlarında Llano adlı yerleşim biriminde başladığı bildirildi. Açıklamaya göre yangın cumartesi sabahı itibarıyla hiçbir şekilde kontrol altına alınamadı.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yerleri için tahliye emir ve uyarıları yayımlandı. İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten yetkililer, eğimli ve engebeli arazinin erişimi zorlaştırdığını, bununla beraber helikopter destekli karadan müdahalenin aktif şekilde sürdüğünü kaydetti.

Bölgede hava sıcaklığının cuma günü 37,8 santigrat dereceye ulaştığı ve Güney Kaliforniya'nın büyük bir bölümünde salı sabahına kadar yüksek sıcaklık uyarısının devrede olacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kaliforniya'da Orman Yangını ve Tahliyeler - Son Dakika

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