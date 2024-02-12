Kaliforniya Valisi Asyalı Amerikalıların Çin Yeni Yılı\'nı kutladı

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SACRAMENTO, 12 Şubat (Xinhua) -- Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, kültürel etkinlikler ve ırkçılığa karşı eylem çağrısı yaparak Asyalı Amerikalı toplulukların Çin Yeni Yılı'nı kutladı.

Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden Cumartesi günü bir video mesajı paylaşan Newsom ve eşi, Ejderha Yılı münasebetiyle en içten dileklerini iletirken "Çin Yeni Yılı'nız kutlu olsun, Kaliforniya!" ifadesini kullandı.

Aile buluşmaları, yaşlılara saygı ve kırmızı zarflarla sembolize edilen iyi şans geleneğine vurgu yapan vali ve eşi, insanlara ejderhanın güç ve azminden esin alma çağrısı yaptı.

Newsom, "Kaliforniya'nın kendine özgü gücü, çeşitliliğe sahip topluluğundan geliyor. Buradan hareketle, Çin Yeni Yılı'nda büyük eyaletimizde kurucu niteliğe sahip ve onun ayrılmaz bir parçası olan Asyalı Amerikalıların olağanüstü katkılarını takdir edip kutluyoruz" dedi.

Newsom daha önce yaptığı bir açıklamada, kutlamaların kültürel boyutunun ötesinde, Altın Eyalet'e şekil veren Asyalı Amerikalıların "kurucu nitelikteki katkılarını" takdir etmenin önemini vurgulamıştı.

Newsom, Cuma günü yayımladığı bir bildiride Asyalı Amerikalıları hedef alan "şiddet ve ayrımcılığın çirkin tarihini" dile getirmişti.

Vali, Kaliforniyalıları "geçmişteki ve günümüzdeki ırkçılıkla yüzleşmeye" ve tüm eyalet sakinlerinin "güvenliği ve sosyal katılımı" için mücadele etmeye çağırdı.

Kaliforniya'da Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için geçit töreni ve aslan dansı gibi renkli etkinlikler düzenleniyor. San Francisco'daki Çin Mahallesi'nde her yıl gerçekleştirilen yürüyüş, bu yıl Çin Yeni Yılı'nı kutlamak isteyen binlerce katılımcı ve izleyiciyi kendine çekti.

Çin Yeni Yılı bu yıl 10 Şubat'ta başladı. Çin burcuna ve geleneğine göre bu yıl Ejderha Yılı.

Çin'deki en önemli tatillerden biri olan Ay Yeni Yılı diğer Asya ülkelerinde de kutlanıyor.