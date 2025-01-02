Kalkan-37 Operasyonunda 764 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kalkan-37 Operasyonunda 764 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-37 Operasyonunda 764 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-37' operasyonlarında 764 düzensiz göçmenin yakalandığını ve göçmen kaçakçılarına yönelik 42 organizatörün tutuklandığını açıkladı. Operasyon, 81 ilde 270 mobil göç noktası ile gerçekleştirildi.

02.01.2025 09:57  Güncelleme: 10:01
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-37' operasyonlarında 764 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 2024 yılının son gününde ülke genelinde 'Kalkan-37' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 26 bin 475 personel ve 8 bin 352 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık yer, 539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 63 yerin kontrol edildiğini, 380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını açıkladı. Operasyonlar sonucu 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 764 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları, polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, "81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kalkan-37 Operasyonunda 764 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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