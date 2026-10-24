KALKAN DİHA, Hint Okyanusu'nda okyanus şartlarında ilk uçuş denemesini yaptı

KALKAN DİHA, Hint Okyanusu'nda okyanus şartlarında ilk uçuş denemesini yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarından TCG Gelibolu'da konuşlu KALKAN DİHA'nın okyanus şartlarındaki ilk uçuş denemelerinin Hint Okyanusu'nda yapıldığını duyurdu. Bakanlık, denemelere ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyninde konuşlu KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA) okyanus şartlarında ilk uçuş denemelerinin Hint Okyanusu'nda gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Deniz Görev Grubu (SDGG) unsurlarından TCG Gelibolu fırkateyninde konuşlu KALKAN DİHA'nın okyanus şartlarında ilk uçuş denemeleri icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, uçuş denemelerine ait fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
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