Kallas, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 6,6 milyar avroluk destek için anlaştığını duyurdu - Son Dakika
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Kallas, AB ülkelerinin Ukrayna'ya 6,6 milyar avroluk destek için anlaştığını duyurdu

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AB üyesi ülkeler, Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya ayrılan 6,6 milyar avronun serbest bırakılması koşullarında anlaştı. Kaja Kallas, 1 milyar avronun yeni ortak askeri ekipman tedariki için, 4,7 milyar avronun ise AB üyesi ülkelere geri ödeme için kullanılacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya yönelik askeri destek için Avrupa Barış Fonu (EPF) kapsamında 6,6 milyar avronun serbest bırakılmasına ilişkin koşullarda anlaşmaya vardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, üye ülkelerin EPF'den 6,6 milyar avronun serbest bırakılmasına ilişkin koşullarda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kallas, 6,6 milyar avronun 900 milyon avrosunun AB'nin Ukrayna Askeri Yardım Misyonu için ayrıldığını, 1 milyar avronun ise yeni ortak askeri ekipman tedariklerini finanse etmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

Kalan 4,7 milyar avronun da daha önce Ukrayna'ya askeri destek sağlayan AB üyesi ülkelere geri ödeme amacıyla kullanılacağını belirten Kallas, bazı üye ülkelerin kendilerine geri ödenecek kaynakları yeniden Ukrayna'ya yönlendireceklerini ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Kallas'ın açıklamasını paylaşarak, 6,6 milyar avronun serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın Ukrayna'nın savunmasına eğitimden askeri ekipmana kadar daha fazla destek sağlanması anlamına geldiğini belirtti.

Von der Leyen, bu kaynağın AB'nin Ukrayna'ya yönelik diğer destek paketlerini tamamlayacağını ifade ederek, Birliğin Ukrayna'ya yönelik yeni destek adımları üzerinde de çalıştığını bildirdi.

Kallas, eylül başında yaptığı açıklamada, EPF kapsamında Ukrayna için ayrılan 6,6 milyar avronun bloke durumda olduğunu ve üye ülkeler arasında fonların nasıl kullanılacağı konusunda görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

EPF, AB bütçesi dışında faaliyet gösteren ve üçüncü ülkelere askeri alan ve savunma alanında destek sağlanmasına imkan tanıyan istisnai bir finansman mekanizması olarak kullanılıyor. Mekanizma kapsamında mühimmat, füze, radar ve zırhlı araç gibi askeri ekipmanın yanı sıra eğitim, teknik ve lojistik destek de sağlanabiliyor.

Söz konusu 6,6 milyar avroluk kaynak, Macaristan'ın vetosu ve fonların nasıl kullanılacağı konusunda üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle uzun süredir bloke durumdaydı. Bazı ülkeler kaynağın geçmişte yapılan silah teslimatlarının geri ödemesinde kullanılmasını isterken, bazıları yeni askeri alımlar ve Ukrayna'nın gelecekteki ihtiyaçlarına yönlendirilmesini savunuyordu.

AB verilerine göre, EPF aracılığıyla bugüne kadar Ukrayna'ya 6 milyar avronun üzerinde destek sağlandı.

Kaynak: AA
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