Kallas, ABD'nin UCM yaptırımı sonrası AB'nin UCM'yi korumaya kararlı olduğunu söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırım kararlarının ardından üye ülkelerin, Mahkemeyi koruma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin UCM'ye yönelik son yaptırım kararının ardından UCM Başkanı Tomoko Akane'yle görüştüğünü hatırlatan Kallas, Washington'un yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden önceki 6 aylık sürenin diyalog için fırsat sunduğunu söyledi.

Kallas, AB'nin UCM'nin "hayati önem taşıyan" çalışmalarını sürdürebilmesini güvence altına almaya yönelik seçeneklerinin bulunduğunu vurgulayarak, üye ülkelerin Mahkemeyi yaptırımlardan koruma konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

AB'nin Irak'taki misyonunun görev süresi uzatıldı

AB'nin Irak'taki sivil danışmanlık misyonunun (EUMAM Irak) görev süresinin 2 yıl uzatıldığını, misyonun terör ve organize suçlarla mücadelede Irak'a destek vermeyi sürdüreceğini aktaran Kallas, "Başkaları çekilirken, biz sahadaki varlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kallas, üye ülkelerin, Filistin seçimlerinin ertelenmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini aktararak, genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimlerinin "mümkün olan en kısa sürede yapılması" gerektiğini vurguladı.

Husilerin Riyad'da havalimanına saldırıları "terör eylemleriydi"

AB Yüksek Temsilcisi, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarının "dehşet verici terör eylemleri" olduğunu belirterek, sivil altyapıyı hedef alan saldırıların haklı gerekçesinin olamayacağını söyledi.

Kızıldeniz'in açık tutulmasının Avrupa'nın stratejik çıkarına olduğunu vurgulayan Kallas, "Bugün 60'tan fazla ülke, uluslararası denizcilik rotalarında geçiş ücretleri ve harçlar uygulanmasına karşı çıkma taahhüdünde bulundu." diye konuştu.

Kallas, bazı üye ülkelerde, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna ilave destek gönderme konusunda tartışmaların sürdürdüğünü aktararak, sürecin misyonun ihtiyaç duyduğu gemilerin tahsis edilmesiyle sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın barış arayışı içinde olmadığını öne süren Kallas, üye ülkelerin Ukrayna ve Rusya arasında enerji altyapısına saldırıların durdurulmasına yönelik ateşkese destek verdiğini kaydetti.

Kallas, AB Komisyonu ile işbirliği içinde Rusya'nın küresel spor etkinliklerinden izolasyonun nasıl sürdürülebileceğine dair öneriler sunacaklarını aktararak, "Spor ve kültür, Rusya'nın saldırganlığını aklama araçları haline gelmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Üye ülkelerin, Moskova'ya yönelik baskıyı hafifletmeme konusunda anlaştığını belirten Kallas, "Savaşı sona erdirmenin en hızlı yolu; taviz vermek değil Moskova üzerindeki baskıyı sürdürmektir." dedi.

Rusya'ya atfedilen hibrit saldırılar

Kallas, üye ülkelerin Avrupa'ya yönelik Rusya'ya atfedilen hibrit saldırılara karşı daha kapsamlı yaklaşım sergilenmesi talebini dile getirdiğini aktararak, bu alanda Moskova'ya yönelik 22. yaptırım paketinin hazırlanması, yaptırımların daha etkili uygulanması, Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filoya" karşı daha güçlü önlenmler, hibrit saldırıların faillerinin belirlenmesi ve üye ülkeler arasında daha iyi istihbarat paylaşımı gibi adımlar atmayı planladıklarını söyledi.

AB'nin hızlı şekilde harekete geçmek için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kallas, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 16 Eylül'de duyurduğu "acil güvenlik protokolünün" bu yıl içinde sunulacak yeni "Avrupa Güvenlik Stratejisi" kapsamında açıklanacağını hatırlattı.

Kallas, Rusya'nın yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesi (FIMI) altyapısını hedef alan 100 yeni yaptırım teklifinde bulunduklarını belirtti.

Genişlemenin AB güvenliğine etkisi

Bakanlarla AB'nin olası genişlemesinin güvenliğe etkisini de ele aldıklarına değinen Kallas, "Genişleme, onlarca yıldır AB'nin en başarılı dış politika araçlarından biri olmuştur. Bu süreç, sadece AB'yi büyütmekle ilgili değildir, Avrupa'yı daha güvenli ve jeopolitik açıdan daha güçlü kılmayı da amaçlamaktadır." dedi.

Kallas, pek çok aday ülkenin halihazırda Avrupa'nın güvenliğine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, aday ülkelerin AB ile uyum düzeyleri temel alınarak bu ülkelerle güvenlik ve savunma işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalındığını söyledi.