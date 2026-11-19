Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda Kiev'i hedef alan füzelerin çok sayıda Avrupa ve Avrupa dışı ülkenin büyükelçilik binalarına zarar verdiğini belirterek, Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisini çağıracaklarını bildirdi.

Kallas, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Şıncın'da kırmızı halıda yürürken Rusya'nın düzenlediği saldırılarda Kiev'i hedef alan füzeler, çok sayıda Avrupa ve Avrupa dışı ülkenin büyükelçilik binalarına da zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Diplomatik misyonların uluslararası hukuk kapsamında koruma altında olduğunun altını çizen Kallas, Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe saymasının "her gün açıkça gözler önüne serildiğini" kaydetti.

Kallas, "Bu saldırılara karşılık olarak, Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisini bugün çağıracağız." bilgisini verdi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğini daha da artıracağını vurgulayan Kallas, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi için de üzerindeki baskıyı yoğunlaştıracaklarını belirtti.