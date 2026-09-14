Kallas: Rusya, Avrupalı yetkililerin trenine yakın saldırıyla Batı'yı korkutmayı amaçladı - Son Dakika
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Kallas: Rusya, Avrupalı yetkililerin trenine yakın saldırıyla Batı'yı korkutmayı amaçladı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurarak Batı ülkelerini korkutmayı amaçladığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın dün Ukrayna-Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurarak Batı ülkelerini korkutmayı ve Kiev yönetimine destek vermekten vazgeçirmeyi amaçladığını söyledi.

Kallas, Finlandiya'daki "Avrupa Arktik Zirvesi" öncesinde yaptığı açıklamada, liderlerle AB Komisyonunun ekimde sunmayı planladığı yeni Arktik stratejisindeki bazı önerileri ele alacaklarını aktardı.

Rusya'nın Arktik'te Sovyetler Birliği'nden kalan bazı askeri üsleri modernize ederek tekrar kullandığını kaydeden Kallas, "İklim değişikliği, (Arktik'te) dünyanın geri kalanı için de giderek önem kazanan yeni deniz yollarını açıyor. Dolayısıyla giderek artan güç mücadelesi burada gerçekten gözler önüne seriliyor." diye konuştu.

Kallas, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), dün Ukrayna-Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurması hakkında, "Bununla açıkça hedeflenen şey, Batı ülkelerini Ukrayna'ya destek vermekten ve desteklerini göstermek üzere Ukrayna'ya gitmekten caydırmak, onları korkutmaktı." dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya verilen desteği sürdürmesi gerektiğini belirten Kallas, "Aksi takdirde Rusya, Ukrayna'nın bölünmesi hedefine ulaşmış olacaktır. Daha önce de defalarca dile getirdiğim gibi, bu onların nihai hedefi değil asıl amaçları çok daha fazlası. Bu nedenle, bu konuda kararlı bir duruş sergilemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz medyasında dün çıkan haberlerde, Rus İHA'larının, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kallas: Rusya, Avrupalı yetkililerin trenine yakın saldırıyla Batı'yı korkutmayı amaçladı - Son Dakika

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