Kalp Hastalarına Destek Artıyor

13.04.2026 10:39
Bakan Işıkhan, 4,5 milyon kalp hastasına ilaca erişim sağlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 Mart-2026 Mart döneminde, yaklaşık 4,5 milyon kalp hastası vatandaşımızın tedavisine destek olduk. Geri ödeme listemizde yer alan 282 kalp ilacı ile vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Kalp sağlığını destekleyip hizmetlerin etkinliğini artırdıklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2025 Mart-2026 Mart döneminde, yaklaşık 4,5 milyon kalp hastası vatandaşımızın tedavisine destek olduk. Geri ödeme listemizde yer alan 282 kalp ilacı ile vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak için adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

