Kalp krizi geçiren kadın hava ambulansıyla sevk edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bostandere Mahallesi'nde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ş.B, Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan tetkikler ve kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan kadın, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.