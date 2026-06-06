Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı

Hakkari'de sarp arazide kalp krizi geçiren bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak Otluca Fatihler Kışlasına ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ihtiyaç duyulan her durumda milletin yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Beyaztepe bölgesindeki sarp arazide kalp krizi geçiren bir vatandaşın, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 tipi helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak emniyetli şekilde Otluca Fatihler Kışlasına ulaştırıldığı ifade edilen paylaşımda, vatandaşa acil şifa dileğinde bulunuldu.

Vatandaşın helikoptere alınma ve kışlaya ulaştırılma anlarının yer aldığı video da paylaşıldı.