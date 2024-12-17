Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Belediye Personeline Törende Anma - Son Dakika
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Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Belediye Personeline Törende Anma

Karadeniz Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Kazım Karabulut, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Törene katılan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karabulut'un iyi kalpli ve çalışkan bir arkadaş olduğunu ifade etti.

17.12.2024 16:07
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(ZONGULDAK)- Kalp krizi sonucu vefat eden Karadeniz Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Kazım Karabulut için Belediye önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Kazım Karabulut, işine son derece sadık, arkadaşları tarafından çok sevilen iyi kalpli bir arkadaşımızdı, maalesef kalp hastalığından kaybettik. Çok üzgünüz, onu unutmayacağız" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Kazım Karabulut, anjiyo olduktan sonra hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karabulut için bugün belediye önünde tören düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye personeli, ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Posbıyık, Karabulut'u eski yıllardan tanıdığını belirterek, "Kazım'ı Gameda yıllarından tanırım. 2019'da müracaat etti, belediyeye aldık. Son derece iyi kalpli, güleryüzlü, çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen, işine sadık, çalışkan, güvenilir bir personelimizdi. Çok iyi kalpliydi maalesef kalp hastalığından kaybettik. Çok üzgünüz. Ailesine, evlatlarına, eşine, belediyemize başsağlığı diliyorum. Onu unutmayacağız" diye konuştu.

Törenin ardından Karabulut'un naaşı defnedilmek üzere Düzpelit Köyü'ne götürüldü. Karabulut'un çalışma arkadaşları, onun belediyedeki çalışma masasını resmi ve çiçeklerle süsledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Belediye Personeline Törende Anma - Son Dakika

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