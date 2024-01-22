 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Samsun'da toprağa verildi

Tankçı Uzman Çavuş Furkan Bilgin, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Bilgin'in cenazesi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirilerek askeri törenle toprağa verildi. Törene İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Samsun\'da toprağa verildi
22.01.2024 - 20:29,
Abone Ol

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Furkan Bilgin, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Bilgin, dün geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilgin'in naaşı, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kületek Mahallesi'ne getirildi.

Uzman çavuşun cenazesi, burada yapılan askeri tören sonrası toprağa verildi.

Törene İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli, Samsun, Savunma, Ölüm, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Samsun'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement