Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

03.05.2024 19:04  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi son yolcuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından sol yolcuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki gazi Mahmut Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazi Mahmut Kılıç için ilçeye bağlı kırsal Kızılcakent Mahallesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Vefat eden gazi Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kızılcakent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Kılıç'ın yakınlarının yanı sıra Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Mahmut Kılıç, Kalp Krizi, Gaziantep, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement