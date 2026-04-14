Kalp Sağlığı Haftası'nda Uzmanından Kritik Uyarılar: Ölümlerin En Sık Nedeni Kalp-Damar Hastalıkları

Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ertürk, '12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası' kapsamında kalp sağlığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ertürk, koroner arter hastalığının erkeklerde daha sık görüldüğünü ve Türkiye'de 2024 yılı ölümlerinin yüzde 36'sının dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını, bunun yüzde 42.9'unun kalp-damar tıkanıklığı olduğunu açıkladı.

Kalp damar tıkanıklığının belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve şişlik yer alırken, atipik şikayetler de görülebilir. Göğüs ağrısı genellikle efor, stres veya soğuk hava sonrası ortaya çıkar ve dinlenmeyle geçmezse acil müdahale gerektirir. Bazı hastalarda belirti olmayabilir, bu nedenle düzenli kontroller önemlidir.

Tanı yöntemleri olarak fiziki muayene, kan testleri, EKG, ekokardiyografi, Holter, egzersiz testi, sintigrafi, BT koroner anjiyografi, MR ve anjiyografi kullanılmaktadır. Sanal anjiyo, hastalığın dışlanmasında yüzde 99 oranında yardımcı olur, ancak sonuçlar hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Korunma için Prof. Dr. Ertürk, sigara kullanmamayı, sağlıklı beslenmeyi, kilo kontrolünü, düzenli egzersizi, tansiyon takibini, kolesterol ve şeker düzeylerini ölçtürmeyi, uyku düzeni ve stres yönetimini önerdi. Sigara içenlerde kalp-damar tıkanıklık riski 5 kat daha fazladır ve sağlıklı yaşam tarzı kalp hastalıklarından korunmada kritik rol oynar.