Kalp Sağlığı Haftası'nda Uzmanından Kritik Uyarılar: Ölümlerin En Sık Nedeni Kalp-Damar Hastalıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Mehmet Ertürk, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında koroner arter hastalığı ve kalp damar tıkanıklığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de dolaşım sistemi hastalıkları ölümlerin büyük bir kısmını oluştururken, düzenli kontrollerin ve sağlıklı yaşam tarzının önemine vurgu yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ertürk, '12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası' kapsamında kalp sağlığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ertürk, koroner arter hastalığının erkeklerde daha sık görüldüğünü ve Türkiye'de 2024 yılı ölümlerinin yüzde 36'sının dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını, bunun yüzde 42.9'unun kalp-damar tıkanıklığı olduğunu açıkladı.

Kalp damar tıkanıklığının belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve şişlik yer alırken, atipik şikayetler de görülebilir. Göğüs ağrısı genellikle efor, stres veya soğuk hava sonrası ortaya çıkar ve dinlenmeyle geçmezse acil müdahale gerektirir. Bazı hastalarda belirti olmayabilir, bu nedenle düzenli kontroller önemlidir.

Tanı yöntemleri olarak fiziki muayene, kan testleri, EKG, ekokardiyografi, Holter, egzersiz testi, sintigrafi, BT koroner anjiyografi, MR ve anjiyografi kullanılmaktadır. Sanal anjiyo, hastalığın dışlanmasında yüzde 99 oranında yardımcı olur, ancak sonuçlar hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Korunma için Prof. Dr. Ertürk, sigara kullanmamayı, sağlıklı beslenmeyi, kilo kontrolünü, düzenli egzersizi, tansiyon takibini, kolesterol ve şeker düzeylerini ölçtürmeyi, uyku düzeni ve stres yönetimini önerdi. Sigara içenlerde kalp-damar tıkanıklık riski 5 kat daha fazladır ve sağlıklı yaşam tarzı kalp hastalıklarından korunmada kritik rol oynar.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:23:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.