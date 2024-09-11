Trump ve Harris İlk Münazarada Karşılaştı

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(ANKARA) - ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin iki adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski başkan Donald Trump, dün gece ilk kez televizyon münazarasında karşı karşıya geldi. Harris çoğunlukla net ve anlaşılır mesajlar vermeyi başararak tartışmayı yönlendiren taraf olurken, Trump savunma pozisyonunda kaldı ve öfkeli bir tutum sergiledi.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, sahneye çıkmasının ardından Donald Trump'ın kürsüsüne doğru yürüyüp rakibinin elini sıktı ve "Kamala Harris" diyerek kendini tanıttı ardından "İyi bir münazara olsun" dedi. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump ise "Seni görmek güzel, eğlen" şeklinde yanıt verdi. Dünya basınında Harris'in münazaraya girişinden itibaren "güçlü" bir imaj oluşturduğu yorumları yer aldı.

Trump ve Harris, Philadelphia'dan canlı yayınlanan gergin münazarada ekonomi, göç, kürtaj, suç ve demokrasi gibi konularda hararetli bir tartışmada yürüttü. Harris, Trump'ın geçmişi, karakteri ve suçlu bulunduğu dava dosyaları, Covid-19 pandemisini yönetme şekli hakkında eleştirilerde bulunarak "sayfayı çevirme zamanı" dedi. Başkan Yardımcısı Harris, Trump'ın seçim mitinglerine katılımın düşük olmasını küçümsedi ve "ABD'li askeri liderlerin Trump'ı yüz karası olarak gördüğünü" söyledi.

Trump sık sık, özellikle de kürtaj hakkı gibi konularda, Harris'in de yönlendirmesiyle savunma pozisyonunda kaldı. Harris'in eleştirilerine çoğunlukla agresif yanıtlar verirken, Harris'in kendisine ait bir politikası olmadığını ve ülke tarihindeki "en kötü başkan yardımcısı" olduğunu söyledi. Trump, Harris'in, Biden dönemi politikalarını devam ettireceğini söyledi. Eski ABD Başkanı, göç konusunda Harris'in, sınır güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri alma yetkisi olduğunu ifade ederek, Harris'i göçü kasıtlı bir şekilde durdurmaktan kaçınmakla suçladı. Trump, Harris'in eleştirilerine zaman zaman kişisel saldırılarla yanıt verdi.

Trump, münazaradan sonra gazetecilerin yanına gitti

Trump'ın, Başkan Yardımcısı Harris ile tartışmasının bitiminden kısa bir süre sonra münazayı takip eden gazetecilerin bulunduğu odaya girdiği kaydedildi. Eski başkan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, ısrarla münazarada galip geldiğini belirtti. Trump'ın münazaranın ardından gazetecilerin yanına gitmesi, ABD medyasında münazarada zayıf kalan performansını basına başka görüntüler vererek telafi etme gayreti olarak yorumlandı.

Biden: "ABD, 3,5 yıl gururlu çalıştığım lideri gördü"

X hesabı üzerinden münazaraya ilişkin yorumlarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Amerika bu gece, 3.5 yıl boyunca gururla birlikte çalıştığım lideri gördü. Başkan Yardımcısı Harris, ülkemizi ileriye taşımak için en iyi seçim olduğunu kanıtladı. Geriye gitmiyoruz" dedi.

Harris ile Trump arasındaki bu ilk yüz yüze tartışma, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ve yerine Harris'in aday gösterilmesinin ardından yarışın çok değiştiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Elon Musk da Harris'in performansına olumlu yorumlar yaptı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Trump'ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar yatırım yapması beklenen Elon Musk da sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımda, Harris'in "çoğu kişinin beklentilerinin üzerini çıktığını" belirtti. Ancak Trump'ı desteklemeye devam ettiğini vurguladı ve tartışma sunucularının Trump'a "adaletsiz davrandığını" ileri sürdü.

Popüler şarkıcı Taylor Swift, münazaranın ardından Harris'e desteğini açıkladı

Amerikan popüler kültürünün mevcut en ünlü ikonlarından biri olan ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesine sahip Taylor Swift, gece yapılan münazaranın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Harris'i desteklediğini duyurdu. Swift, Instagram hesabı üzerinden kedisini kucaklarken görüldüğü gönderisinde Harris'i destekleme nedenini "'Savunulması gerektiğine inandığım haklar ve nedenler savaşıyor" sözleriyle açıkladı.