Kaman\'da Köpeği Vuran Kişi Tutuklandı

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde bir köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü tespit edilen Ü.B., yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün Kaman ilçesinde meydana geldi. Köpeğe av tüfeğiyle ateş edip yaralayan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede köpeğin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 'Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren kişinin Ü.B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Ü.B., adresinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda av tüfeği ele geçirildi. Ü.B., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.