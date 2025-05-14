Kamboçya'da Çin ile Askeri Tatbikat Başladı - Son Dakika
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Kamboçya'da Çin ile Askeri Tatbikat Başladı

Kamboçya'da Çin ortaklığında terörle mücadele ve insani yardım temalı askeri tatbikat başladı.

14.05.2025 17:56
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PHNOM Kamboçya'da Çin ile ortak düzenlenen yaklaşık 2 hafta sürecek askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Kamboçya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın bu yılki temasının terörle ortak mücadele ve insani yardım olduğu ifade edildi.

28 Mayıs'a kadar süreceği belirtilen tatbikata, 1300'den fazla Kamboçyalı asker ile yaklaşık 900 Çin askeri personelinin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, karada, havada ve denizde çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi planlanan tatbikatta, zırhlı araçlar, savaş gemileri, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve robot savaş köpekleri gibi gelişmiş Çin ekipmanlarının kullanılacağı belirtildi.

RCAF Sözcüsü General Thong Solimo, bu yılki tatbikatın hem personel hem de ekipman anlamında geçen yılkine kıyasla daha büyük ve kapsamlı olduğunu aktardı.

Solimo, "Bu tatbikatı yalnızca tecrübelerimizi paylaşmak, kendimizi savunma kabiliyetimizi güçlendirmek ve bölge ile dünyada barışın inşasına katkıda bulunabilmek için yapıyoruz." ifadesini kullandı.

General Solimo, tatbikat için gereken askeri teçhizatı taşıyan Çin donanma gemisinin, Çin'in desteğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'ne demirlediğini belirtti.

Kamboçya Savunma Bakanı Maly Socheata, 4 Eylül 2024'te yaptığı basın açıklamasında, Çin'in daha önce Kamboçya'daki Ream Deniz Üssü'ne belirli sürelerde demir atan iki korveti Kamboçya'ya vereceğini açıklamıştı.

Çin'in deniz aşırı ülkelerde askeri ağ kurduğu iddiası

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün temel atma töreni 8 Haziran 2022'de dönemin Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

O dönem ABD, tersane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından müteşekkil üssün projesinin şeffaf yürütülmediğini öne sürmüş ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı.

Çin gemilerinin demirlediği Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer almasıyla dikkati çekmişti.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssü bulunduğu bilinirken Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ kurmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamboçya'da Çin ile Askeri Tatbikat Başladı - Son Dakika

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