Kamboçya'daki dolandırıcılık panelinde 2024'te 23,6 milyar dolarlık kayıp açıklandı - Son Dakika
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Kamboçya'daki dolandırıcılık panelinde 2024'te 23,6 milyar dolarlık kayıp açıklandı

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Kamboçya'daki çevrim içi dolandırıcılık konferansının panelinde ASEAN Genel Sekreteri Kao, bölgedeki kayıpların 2024'te 23,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Kao, kolluk kuvvetleri arasında bilgi paylaşımı ve koordineli soruşturma için işbirliği çağrısı yaptı.

PHNOM Kamboçya hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen iki gün sürecek "Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı" kapsamında "Küresel Bir Acil Durum Olarak Çevrim İçi Dolandırıcılık" başlıklı panel düzenlendi.

Kamboçya'da bir otelde düzenlenen panele, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, Myanmar İçişleri Bakanı General Ko Ko Oo, Doğu Timor İçişleri Bakanı Francisco da Costa Guterres, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arif Havas Oegroseno, Laos Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Kongsavat Bounlieng, Filipinler Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ian Norman E. Dato, Singapur Dışişleri Devlet Bakanı ve İçişleri Devlet Bakanı Zhulkarnain Abdul Rahim, Uganda İçişleri Devlet Bakanı Hon Juma Witonze, İngiltere İçişleri Bakanlığında Devlet Bakanı David Hanson ve Vietnam Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Nguyen Van Long konuşmacı olarak katıldı.

"Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı", "Zinciri kırmak ve çevrim içi dolandırıcılıkları ortadan kaldırmak için birlikte hareket etmek" temasıyla iki gün sürecek.

Kao, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarının sadece Kamboçya için önemli olmadığını, aynı zamanda ASEAN ve daha geniş bölgenin güvenliği, istikrarı, refahı ve esenliğine de katkıda bulunduğunu belirtti.

Çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinin, hem bölge içinde hem de ötesinde ekonomi ve toplum için giderek daha ciddi tehditler oluşturduğunu vurgulayan Kao, "Dolayısıyla bu zinciri kırmak için, tek tek olayların ötesine bakmamız ve bu faaliyetlerin işleyişi ile yayılmasına imkan tanıyan geniş ekosistemi ele almamız gerekmektedir." dedi.

Kao, Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı'nın "Güneydoğu Asya'da Dolandırıcılığın Durumu 2025" raporuna göre, bölgedeki dolandırıcılık kaynaklı kayıpların 2024'te 23,6 milyar dolara ulaştığını ve raporda birçok vakanın hala bildirilmediğinin vurgulandığına işaret etti.

ASEAN Genel Sekreteri Kao, bilgi paylaşımı, koordineli soruşturmalar ve hukuk sistemine yeni getirilen operasyonlar ile yasa dışı gelirlerin izlenmesi ve geri kazanılması dahil olmak üzere, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Hanson ise Kamboçya hükümetine konferansa davet ettikleri için teşekkürlerini iletti.

Çevrim içi dolandırıcılık suçlarının ekonomik dayanıklılığa zarar verdiğini belirten Hanson, "Saldırı suçlarıyla mücadele etmek, yurt içindeki ve dışındaki mağdurlara destek olmak ve bu suçları işleyen suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için sizlerle işbirliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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