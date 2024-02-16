Kamboçya, kaplan popülasyonunu geri kazandırma projesi kapsamında foto kapanlar kuracak ve Hindistan\'dan 4 kaplan getirecek

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PHNOM Kamboçya, kaplan popülasyonunu geri kazandırma projesi kapsamında ormanlarına yüzlerce foto kapan kurmaya başlayacağını ve Hindistan'dan 4 kaplan getirteceğini açıkladı.

Kamboçya Çevre Bakanlığının açıklamasında, Cardamom Dağları'nda bir kilometre aralıklarla kurulacak foto kapanlarla yaban hayatın 3 ay boyunca izlenmesinin planlandığı kaydedildi.

Foto kapanlar yardımıyla elde edilecek bilgilerin kaplan popülasyonunu geri kazandırma projesi kapsamında uzmanlara yardımcı olacağı ifade edilen açıklamada, "Bu, kaplanların hayatta kalması için hayati önem taşıyan av türlerinin yoğunluğu ve dağılımının incelenmesini kolaylaştıracak." denildi.

Bakanlık sözcüsü Khvay Atitya, foto kapanların bu hafta sonu yerleştirilmeye başlanacağını ifade ederek, Hindistan ile 2022'de biyolojik çeşitliliğin korunmasında işbirliğine ilişkin imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde 2024 sonuna kadar da Hindistan'dan üçü dişi biri erkek olmak üzere 4 kaplanın getirileceğini söyledi.

Kamboçya'da son kaplan 2007'de Mondulkiri eyaletinin doğusundaki ormanlarda görülmüştü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ise Kamboçya'da 2016'da kaplanların neslinin tükendiğini açıklamıştı.

WWF'ye göre, dünya genelinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplanların 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 100 bin olan sayıları son yıllarda 3 bin 200'e geriledi.