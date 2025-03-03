Kamboçya Kralı Çin'e Sağlık Kontrolü İçin Gitti

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PUNOM PEN, 3 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ve annesi eski Kraliçe Norodom Monineath Sihanouk, rutin sağlık kontrolü ve tedavi işlemleri için Çin'in başkenti Beijing'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Kral ve annesi, pazartesi günü Punom Pen Uluslararası Havalimanı'nda Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Çin'in Kamboçya Büyükelçisi Wang Wenbin'in yanı sıra diğer devlet erkanı tarafından uğurlandı.

71 yaşındaki Sihamoni vatandaşlarına gönderdiği mesajında Beijing'e yaptığı seyahatin sağlık kontrolü için olduğunu söyledi.

Sihamoni, "Benim yokluğumda, Kamboçya Krallığı'nın devlet başkanlığı görevini Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen vekaleten üstlenecek" dedi.

Yılda iki kez Çinli doktorlarca sağlık kontrolünden geçen Kamboçya kralı, en son Ağustos 2024'te Çin'e sağlık seyahati gerçekleştirmişti.