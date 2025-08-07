Kamçatka Yanardağı'nda Patlama Uyarısı

VLADİVOSTOK, 7 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskoy Yanardağı'nda artan volkanik faaliyetler nedeniyle havacılık için uyarı düzeyi turuncudan kırmızıya yükseltildi.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi'ne bağlı Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi perşembe günü Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada yanardağın zirvesinde an itibarıyla patlama ve püskürme faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu. Uydu verilerine göre deniz seviyesinden 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutunun yanardağın doğusuna ve güneydoğusuna doğru yaklaşık 141 kilometre sürüklendiği kaydedildi.

Açıklamada deniz seviyesinden 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürmelerinin her an meydana gelebileceği uyarısı yapılarak bölgeden geçen uluslararası uçuşların ve alçak irtifada seyreden uçakların bu durumdan etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Yaklaşık 4.754 metre yükseklikte bulunan Klyuchevskoy, Avrasya'nın en aktif yanardağı konumunda.

Geçen hafta Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki güçlü depremin ardından yanardağın zirvesindeki patlamalarda artış gözlemlendi.