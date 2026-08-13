Kamerun'da 13 Sivil Kaçırıldı - Son Dakika
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Kamerun'da 13 Sivil Kaçırıldı

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Kamerun'un Anglofon bölgesinde ayrılıkçı grup, yolcu otobüsünden 13 kişiyi kaçırdı.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı bölgesinde ayrılıkçı grup üyesi silahlı kişiler, yolcu otobüsündeki 13 sivili kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Batibo ile Mamfe arasındaki kara yolunda seyreden yolcu otobüsü, Anglofon bölgesindeki silahlı kişiler tarafından durduruldu.

Otobüsteki yolcuları araçtan indiren silahlı kişiler, yolcuların para ve kişisel eşyalarını gasbetti.

Saldırganlar daha sonra 13 kişiyi zorla ormanlık alana götürdü.

Kaçırılan kişilerin serbest bırakılması karşılığında fidye talep edildiği bildirildi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Kamerun, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da 13 Sivil Kaçırıldı - Son Dakika

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