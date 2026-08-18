Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor - Son Dakika
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Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor
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Sakarya Adapazarı'nda kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde evlere taş atıp lazer tutarak mahalleliyi rahatsız ediyor. Mahalle sakinleri, şahsı yakalamak için 6 aydır nöbet tutuyor; bir kişi taşla yaralandı. Çözüm bekleniyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mahallede iddialara göre, gece saatlerinde evlerin camına taş atan ve lazer tutarak mahalleliyi bezdiren şahsı vatandaş kendi imkanları ile yakalamaya çalışıyor. Gulyabani filmini aratmayan olayda mahalle sakinleri şahsı yakalamak için yaklaşık 6 aydır geceleri nöbet tutuyor.

6 AYLIK MUSALLAT ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır devam eden olayda iddialara göre, gece saatlerinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, evinde ve bahçesinde oturan vatandaşlara taş attığı, lazer tuttuğu ve çeşitli şekillerde rahatsızlık verdiği ifade edildi. Mahalle sakinlerinin kendi imkanları ile taktırdıkları kameraları taş atarak kıran ve rahatsızlık vermeye devam eden şahsı yakalamak için kalabalık gruplar halinde nöbet tutan vatandaş ise henüz sonuç alamadı.

3 gün önce vatandaş ve şahıs arasında yaşanan kovalamaca esnasında şahsın kaçarken arkasını dönüp taş attığı ve attığı taşın ise bir vatandaşın ayağına gelerek yaraladığı öne sürüldü.

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

"SABAHA KADAR EVLERİMİZ TAŞLANIYOR"

Evlerinin çatısına sürekli taş atıldığını ve bahçeye çıkmaya korktuklarını ifade eden mahalle sakini Gurbet Karakuş, "Adapazarı ilçesi Evren Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Burada yıllardır böyle bir şey ile karşılaşmamıştık. 6-7 ay öncesinde gece vakitlerinde geliyordu. Bahçeden geçip çıkıp gidiyordu. Bir şey yapmıyordu. 1 haftadan beri bize taş atıyor, bahçelerimize geliyor, lazer ışığı tutuyor. Biz uyuyamıyoruz, sabaha kadar evlerimiz taşlanıyor. Bize geliyor, komşuya gidiyor, öbürüne gidiyor. Hiçbir şekilde durmuyor. Sabahlara kadar nöbet tutuyor herkes. Yardım bekliyoruz. Bu işe el atılmasını istiyoruz. Durmuyor, illaki birinin canını alacak. Kocaman parke taşlarını evlerin üzerine atıyor. Dün akşam attığı taş komşunun yüzüne gelecekti. Önceki akşamda lazer tutuyordu. Dalga geçiyormuş gibi mısır tarlasının içine giriyor, koştura koştura gidiyor. Bütün mahalle halkı burada sabaha kadar. Herkes onu bekliyor ama bir türlü yakalanamıyor nasıl bir şeyse. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Geceleri sabah 06.00'a kadar nöbet tutuyoruz. Sabah uyuyup akşama kadar yatıyoruz. İşine giden dükkanını açamıyor, işine gidemiyor. Herkes bundan bıkkın yani" dedi.

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

"GULYABANİ'DEN DAHA BÜYÜK BİR FİLM VAR BURADA"

Mahalleye 2 ay önce taşındıklarından ve hamile eşi olduğundan bahseden Ateş Aksu, "Ben buraya taşınalı 2-3 ay oluyor. Kiradan kurtulmak için kendi evimize geldik ama hiçbir şekilde rahatlık yok. Bu durum 2 aydan beri bize sıkıntı veriyor. Evde oturuyoruz, etrafta hiç ses yokken camın dibinden 'küt' diye bir ses geliyor. Lazer tutuyor, tavana taş atıyor. Fındık ağaçlarının arasından izleniyoruz. Ben hiçbir şekilde rahat uyuyamıyorum. 5 günden beri dükkanımı açamıyorum. Kendimi geçtim benim eşim hamile. Doğumuna da az kaldı, kendimi mi koruyayım eşimi mi koruyayım. Çok büyük sıkıntıdayız. Polisi arıyoruz 2 kişi geliyorlar. Biz köy halkı olarak 30 kişi bir adamı yakalayamıyorsak, 2 tane polis adamı nasıl yakalayacak? Hayatımız tehlikede, korku içerisindeyiz. Bu sabah 06.30'da eve girip o şekilde uyuduk. Komşumuz kamera taktırdı, kameranın dönüş açısını algılayarak kameraya taş atıyor, kamera iptal oluyor. Görüntü yok. Şahsı görüyoruz peşinden koşuyoruz, arkadaşımız yaralandı. Ayağı mosmor. Biz destek bekliyoruz. Gulyabani'den daha büyük bir film var burada. Teksas oldu burası, senaryo bildiğiniz Teksas. Şahıs geliyor bizimle oynuyor, toplanıp koşuyoruz kaçıyor, 10 dakika sonra diğer komşumuzda, bu seferde oraya koşuyoruz. Artık kendi can güvenliğimizi geçtik, mısırların arasına dalıyoruz, ormanın içerisine koşuyoruz. Her tarafta arıyoruz, bulamıyoruz ama görünen bir şahıs var. Türkiye'mizde değer verdiğimiz polisimiz var. Madde satan insanları dron ile buluyorlarsa bunları da bulabilirler" diye konuştu.

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

UZUN BOYLU VE SİYAH ŞAPKA TAKIYOR

Şahsı yakalamak için peşinden koştuğu esnada bacağına isabet eden taşla yaralanan Mahmut Yıldız, "Bende 3 tane kamera var. O geldiği zaman kameralara taş atıyor. Öyle bir atıyor ki cama çerçeveye zarar vermiyor. Kameraya tam isabet. Kameralar devre dışı kalıyor. Bu bahçede bekliyoruz sabah 05.00'e kadar. Ondan sonra 1 saat yatıp kalktıktan sonra tekrardan çalışmaya gidiyoruz. Bu adam ne istiyor, amacı nedir. Çıksın ne istediğini açık açık söylesin. Para istiyorsa verelim. Komşum çağırdı beni 'adamı sıkıştırdık tutacağız' dedi. Ben buradan koşup oraya gidene kadar adam kaçtı. Kaçarken dönüp taş attı, taşta bacağıma geldi tam isabet. Mosmor oldu bacağım. Evde çocuğum var, hanımım var, hiçbiri uyuyamıyor. Çocuklarım akşam olduğu zaman tir tir titriyorlar. 'Baba bir şey mi oldu, baba birisi mi geldi' diyorlar. Bunların psikolojileri bozuldu. Ben kimseyi bilmiyorum, kimsenin günahını almak istemiyorum. Adamı görüyoruz, adam uzun boylu, siyah bir şapka takıyor. Bundan başka bir şey yok elimizde. Dün akşam yine geldi, 04.15'te. Bahçeye çıktık, kaçtı gitti. Dikenlerin arasından nasıl kaçıp gidiyor, nasıl bir cesaret" şeklinde konuştu.

Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor
Kaynak: İHA

Adapazarı, Güvenlik, Saldırı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor - Son Dakika

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