Mersin'de Cinayet Davası: İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Cinayet Davası: İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Mersin\'de Cinayet Davası: İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yengesi ve anneannesini öldüren Ömer C.Ç. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Mersin'de yengesi Aygül Çınar ile onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık, olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken, olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise "Amcam annemi ve anneannemi vurdu" şeklinde ifade verdi.

Olay, geçen yıl 26 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer C. Ç., yengesi Aygül Çınar (25) ile annesi Türkan Söylemez'i (53) tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Türkan Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aygül Çınar da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaçma hazırlığındayken yakalandı

Cinayetlerin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yurt dışına kaçmaya hazırlandığını ve Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonda zanlı ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer C. Ç. ile A.K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanık hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından dava açıldı. İddianamede sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın olay öncesinde silah temin ederek maktullerin evine gittiği, olay yerine kendisini bırakan taksinin tekrar alması için bir süre beklediği ve anne-kızı çocuklarının gözü önünde öldürdüğü belirtildi.

Suçlamayı kabul etti

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Ömer C. Ç., olaydan önce uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğunu, tahliye olduktan sonra silah edindiğini söyledi. Yengesiyle arasında daha önce tehdit yaşanmadığını savunan sanık, olay günü eve uyuşturucu kullanmaması konusunda konuşmak ve yeğenini görmek amacıyla gittiğini ileri sürdü.

Sanık, yengesinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek, "Kendimi savunmak amacıyla ve içkinin vermiş olduğu etkiyle ateş ettim" dedi.

8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi

Olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk E.E.Ç. ise amcasının eve geldikten sonra annesi ve anneannesiyle kahve içtiğini, ardından tartışma çıktığını ve amcasının iki kadını silahla vurduğunu anlattı. Çocuk, "Amcam annemi ve anneannemi vurdu" dedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Cinayet Davası: İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Asensio’dan kafa karıştıran paylaşım Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı
Bu nasıl gelenek Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek

15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
15:00
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
14:49
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber Kardeşi yoğun bakımda
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:11
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 15:18:44. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Cinayet Davası: İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.