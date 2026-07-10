Kamerun'da 1400 Kilise Kapatılıyor - Son Dakika
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Kamerun'da 1400 Kilise Kapatılıyor

10.07.2026 15:34
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Yaounde'de bir kız çocuğunun öldürülmesi sonrası Kamerun, 1400 'uyanış kilisesini' kapatacağını duyurdu.

Kamerun hükümeti, başkent Yaounde'de 11 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından ülke genelindeki 1400 "uyanış kilisesi"nin kapatılacağını duyurdu.

Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji yaptığı açıklamada, ülke genelinde resmi olarak tespit edilen 1400 "uyanış kilisesi"nin kapatılacağını açıkladı.

Nji, yıllardır uygulanan "idari hoşgörü" anlayışı nedeniyle çok sayıda ibadethanenin yasal izin almadan faaliyet göstermeye başladığını belirterek, ciddi bir düzensizlik oluştuğunu ifade etti.

Suçun hem ülke yasaları hem de kutsal metinler tarafından yasaklandığını belirten Nji, hükümetin bundan sonra yasa dışı faaliyet gösteren dini yapılara karşı taviz vermeyeceğini bildirdi.

Yaounde'de 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece, 11 yaşındaki bir kız çocuğu öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının mensubu olduğu uyanış kilisesiyle bağlantısı soruşturmanın odağına yerleşmişti.

Zanlı, ifadesinde eylemi uyanış kilisesindeki bir din görevlisinin yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini öne sürmüş, bir çocuğun kurban edilmesinin mali sıkıntılarından kurtulmasını sağlayacağına inandırıldığını iddia etmişti.

Kamerun'da son yıllarda sayıları hızla artan uyanış kiliselerinin önemli bir bölümünün resmi izin almadan faaliyet gösterdiği, hükümetin ise bu yapıları uzun süre "idari hoşgörü" politikası kapsamında denetim dışında tuttuğu belirtiliyor.

Afrika'da yayılan "uyanış kiliseleri"

Afrika'da özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren yayılan "uyanış kiliseleri" Katolik ve Protestan mezheplerinden bağımsız olarak genellikle bireysel liderler veya küçük gruplar tarafından yönetiliyor.

Birçok "uyanış kilisesi", hastalıkları iyileştirme ve ibadet sırasında ruhsal kurtuluş sağlama gibi mucizeler sunduğu iddiasıyla gençlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA

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