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Kamerun'da bir lisede yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Kamerun'da bir lisede yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin Mfoundi bölgesinde bulunan Etoug-Ebe Lisesi'nde öğrencilerin derse yetişmek için acele etmeleri sebebiyle yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı. Olay sonrası öğrenci velileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kamerun\'da bir lisede yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı
22.01.2024 - 19:29,
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Kamerun'un başkenti Yaounde'nin Mfoundi bölgesinde bulunan bir lisede, öğrencilerin okula girişi sırasında yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı.

Mfoundi Valisi Emmanuel Djikdent, yaptığı açıklamada, Etoug-Ebe Lisesi'nde öğrencilerin derse yetişmek için acele etmeleri sebebiyle izdiham oluştuğunu belirtti.

Djikdent, izdihamda 21 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Olay sonrası okul yönetimine öfkelenen öğrenci velileri ile güvenlik güçleri arasında da arbede yaşandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kamerun'da bir lisede yaşanan izdihamda 21 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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