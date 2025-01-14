Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: 3 Asker Öldü

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Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun'un Çad sınırındaki Uzak Kuzey bölgesine bağlı Ngouma kasabasında bulunan askeri karakola, Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Teröristler, karakoldan gasbettikleri askeri teçhizatla bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.