Kamerun'da "Spirito" kod adlı ayrılıkçı lider güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü - Son Dakika
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Kamerun'da "Spirito" kod adlı ayrılıkçı lider güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde "Spirito" kod adlı ayrılıkçı lider, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda hayatını kaybetti.

27.03.2024 13:08
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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde "Spirito" kod adlı ayrılıkçı lider, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun Hızlı Müdahale Birliği (BIR) Kuzey-Batı bölgesine bağlı Bamenda şehrinin Babanki mevkisinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılara karşı operasyon düzenledi.

Haberlerde kimlik bilgileri paylaşılmayan ve "Spirito" kod adını kullandığı belirtilen ayrılıkçı liderin operasyonda öldüğü ve güvenlik güçlerinin bölgede ayrılıkçılara karşı operasyonlarının sürdüğü kaydedildi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okullarla mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Kamerun, Uluslararası, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da 'Spirito' kod adlı ayrılıkçı lider güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da "Spirito" kod adlı ayrılıkçı lider güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü - Son Dakika
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