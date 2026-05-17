Kami Rita, Everest'e 32. Tırmanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kami Rita, Everest'e 32. Tırmanışını Gerçekleştirdi

17.05.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepalli dağcı Kami Rita, Everest Dağı'na 32. kez tırmanarak kendi rekorunu yeniledi.

Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 32. kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi.

İlk kez 1994'te Everest'e tırmanan ve neredeyse her yıl bu zorlu yolculuğu tekrar eden Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami Rita, son tırmanışıyla bir kez daha kendi rekorunu kırdı.

Merkezi Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan Seven Summit Treks firmasından yapılan açıklamada, bir grup dağcıya rehberlik eden Rita'nın, yerel saatle 10.12'de zirveye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, 56 yaşındaki Nepalli şerpa Rita'nın ana kampa doğru inişte olduğu belirtildi.

Böylece, 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye 32. kez ulaşan Rita, "Everest zirvesine en çok çıkan insan" unvanını korudu.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan şerpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.

Tırmanış rotası ana kamp ile 4 ileri kamptan oluşuyor

Everest tırmanışlarında dağcılar, 5 bin 400 metredeki ana kamptan hareketle 4 ileri kampı geçerek zirveye ulaşıyor.

Ana kamptan ilk ileri kamplara kadar olan rota, Khumbu Buzulu'nu katediyor. Khumbu Buzulu'nda yukarıya ilerleyen dağcılar, düz ve geniş buzul bir vadisi olan Batı Sirki'ne ulaşıyor. Tırmanış rotasının 1. kampı 6 bin 100 metrede, 2. kampı ise 6 bin 400 metrede bu vadide kuruluyor.

Zirve yoluna dağcılar, sonraki adımlarda 7 bin 400 metrede Lhotse Dağı'nın yüzüne bakan 3. kampa ve 8 bin metrede Güney Boyun'da yer alan 4. kampa ulaşıyor.

Dağcılar, 8 bin 848 metredeki Everest Zirvesi'ne çıktıktan sonra inişte aynı kamplara uğrayarak zirve yolculuğunu tamamlıyorlar.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kami Rita, Everest'e 32. Tırmanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:01:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kami Rita, Everest'e 32. Tırmanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.