Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faizi oranları artırıldı

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(ANKARA) -Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e; tecil faizi ise yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

Kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faizine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yüzde 24 olarak uygulanmasına karar verildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirilerek, yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.