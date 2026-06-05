Kamu Emekçileri Yoksullaşıyor - Son Dakika
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Kamu Emekçileri Yoksullaşıyor

05.06.2026 15:43
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Eğitim-İş, 2026'da emekçilerin maaş artışının en az %12,40 olacağını açıkladı, yoksulluk sınırı yükseldi.

(ANKARA) - Eğitim-İş, TÜİK'in mayıs ayı verilerine göre kamu emekçilerinin Temmuz 2026'daki zam oranının en az yüzde 12,40 olacağını belirterek, yoksulluk sınırının 113 bin 845 liraya ulaştığı koşullarda, mayıs ayı itibarıyla en düşük öğretmen maaşının 10 bin 470 lira, doktor öğretim üyesi maaşının ise 15 bin 521 lira değer kaybettiğini açıkladı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı mayıs ayı enflasyon verileri ile kamu emekçilerinin maaşlarında yaşanan kayıplara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelir artışının yapılacağı tarih yaklaştıkça TÜİK'in enflasyon oranlarını gerçeğin çok altında açıkladığı kaydedilen açıklamada, bu durumun emekçiyi düşük gelir artışına mahkum etme çabasının bir sonucu olduğu belirtildi.

TÜİK verilerine göre 2026 yılının mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olduğu hatırlatılan açıklamada, mayıs enflasyonu ile birlikte 2026 yılına ait beş aylık enflasyonun yüzde 16,61, enflasyon farkının ise yüzde 5,05 düzeyinde gerçekleştiği aktarıldı. Açıklamada, "Buna göre Temmuz 2026 için 8. Toplu Sözleşmede belirlenen yüzde 7 oranındaki zamma, enflasyon farkının eklenmesi ile kamu emekçilerinin gelirlerinde yaşanacak artışın yüzde 12,40'ın altında olmayacağı kesinleşti" bilgisine yer verildi. Eğitim-İş'in paylaşımı şöyle:

"Gelir artışının yapılacağı tarih yaklaştıkça TÜİK'in enflasyon oranlarını gerçeğin çok altında açıklaması, emekçiyi düşük gelir artışına mahküm etme çabasının sonucudur. Toplu sözleşmede halkın satın alma gücünü enflasyona karşı koruması imkansız olan zam oranlarına atılan imzalar, TÜİK'in enflasyonu gerçek dışı ve oldukça düşük oranlarda açıklamasıyla birleştirildiğinde emekçinin yoksullaşması kaçınılmaz olmaktadır."

TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkarırken, yoksulluk sınırı artarak 113 bin 845 liraya ulaşmışken, kamu emekçilerinin maaşları her ay enflasyon karşısında önemli tutarlarda erimektedir. Mayıs ayı ile birlikte satın alma gücü Dr. Öğretim Üyesi maaşı için 15 bin 521 lira, Tekniker maaşı için 11 bin 63 lira, Şef maaşı için 10 bin 675 lira, en düşük öğretmen maaşı için 10 bin 470 lira ve hizmetli için maaşı 9 bin 577 lira tutarında düşmüştür. Bu şartlar altında ülkede geçim adeta imkansızlaşırken siyasi iktidar ile TÜİK kararlı biçimde emekçiden sermayedara servet aktarımına devam etmektedir. Kaynakların yetersizliği söylemleri ile emekçinin cebini boşaltıp, sermayedarın kasasını dolduran zihniyet, emekçiyi yoksullaştırma politikaları ile enflasyonun yarattığı gelir dağılımı adaletsizliğine engel olmak yerine ortak olmaktadır."

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Emekçileri Yoksullaşıyor - Son Dakika

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