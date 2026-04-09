Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik

09.04.2026 03:19
Kamu İhale Kurumu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaparak alt endeks tanımını güncelledi. İhalelerde yeterlik kriterleri ve belgelerdeki gereklilikler de yeniden düzenlendi.

Kamu İhale Kurumu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde çeşitli değişiklikler yaparak alt endeks tanımını güncelledi. Alt endeks, işçilik için brüt asgari ücreti, diğer girdiler için ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni kapsayacak şekilde revize edildi.

Yönetmelikte, yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemeler de değiştirildi. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, iki önceki yıla ait bilanço veya gelir tablosu sunulması gerektiği belirtildi. Bu belgelerle yeterlik sağlanamazsa, iki ve üç önceki yılların belgeleri birlikte sunulabilir ve parasal tutarların ortalaması üzerinden değerlendirme yapılacak.

Ayrıca, iş deneyimini gösteren belgelerde fatura örnekleri, noter onaylı suretler veya Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri gibi detaylar güncellendi. Yönetmeliğe, hüküm bulunmayan hallerde diğer ihale yönetmeliklerinin uygulanacağını belirten bir ek madde ve başlamış ihalelerin eski hükümlere göre sonuçlandırılacağını düzenleyen bir geçici madde eklendi.

Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihleri farklılık gösteriyor; 2. ve 3. maddeler yayım tarihinden bir ay sonra, diğer maddeler ise yayım tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliği Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.

