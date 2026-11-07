Kamu İş Konfederasyonu 2027 bütçesine karşı eylemleri başkanlar kurulunda planladı - Son Dakika
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Kamu İş Konfederasyonu 2027 bütçesine karşı eylemleri başkanlar kurulunda planladı

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Kamu İş Konfederasyonu 2027 bütçesine karşı eylemleri başkanlar kurulunda planladı
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Kamu İş Konfederasyonu, 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne karşı yapacağı eylemleri belirlemek için Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda halkı daha da yoksullaştırmanın fermanı niteliğindeki bütçeye karşı eylemler planlandı.

(ANKARA) - Kamu İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin konfederasyonun yapacağı eylemleri belirlemek amacıyla Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, konfederasyon bünyesinde Oağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldığı belirtilerek, "Başkanlar Kurulu toplantımızda, örgütümüzün demokrasi kültürüne yakışır bir ortak akılla, halkı daha da yoksullaştırmanın fermanı niteliğindeki 2027 Merkezi Bütçe'ye karşı yapılacak eylemler planlandı, fikir alışverişinde bulunuldu. Tüm yöneticilerimize katkıları ve örgütümüzün özgücünü oluşturan iradeleri için teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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