Kamu İşveren Heyeti'ne Tepki: Zam Teklifleri Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamu İşveren Heyeti'ne Tepki: Zam Teklifleri Yetersiz

Kamu İşveren Heyeti\'ne Tepki: Zam Teklifleri Yetersiz
13.08.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Başkanı Doğan, Kamu İşveren Heyeti'nin zam tekliflerini eleştirerek adalet beklediklerini vurguladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin zam teklifine ilişkin, "Rakamların adil olması, tekliflerin de hakkaniyetli olması gerekiyor. Memurlar devletin omurgasıdır, taşıyıcı kolonlarıdır. Hakları yok sayılmamalı, görmezden gelinmemelidir." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini verdi.

Buna göre 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklifi yapıldı.

"Tekliflerimiz 11 aylık çalışmanın masaya yansımasıydı"

Doğan, zam teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede, hiç kimsenin beklemediği bir teklifte bulunulduğunu, Kamu İşveren Heyeti ile hastanedeki hemşirenin aynı pazarda alışveriş yapmadığını gördüklerini söyledi.

Teklifin yeterli olmadığını Kamu İşveren Heyetine anlatacaklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Tekliflerimiz 11 aylık çalışmanın masaya yansımasıydı. Çarşı, pazarın, mutfağın görüntüsüydü, memurun cüzdanının röntgeniydi. Kamu İşveren Heyeti, acilde çalışan hemşirenin sesini, bu teklifinde duymamış oluyor. Teklif edilen rakamların çarşıyla, piyasayla alakasının olmadığını gözlemliyoruz. Rakamların adil olması, tekliflerin de hakkaniyetli olması gerekiyor. Memurlar devletin omurgasıdır, taşıyıcı kolonlarıdır. Hakları yok sayılmamalı, görmezden gelinmemelidir."

Kamu İşveren Heyetinin yaklaşımının çözüm üretmekten yana olması gerektiğini vurgulayan Doğan, bozulan iş barışının daha da içinden çıkılmaz hale getirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin en zeki çocukları arasında tıp fakültelerine gidenlerin olduğuna işaret eden Doğan, "Bu kadar emek sarf ettikten sonra hemşirenin, hekimin, öğretmenin ve mühendisin bu ücretlere tabi olması gerçekten vicdanları yaralar." dedi.

"Bu toplu sözleşme masası fırsat"

Hastanelerde memur ve işçinin beraber çalıştığını, memura düşük oranda zam verilmesinin vicdanları yaralayacağını, teklifin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"TBMM'de milletvekillerimiz beraber çalışıyor. A parti milletvekili ile B parti milletvekili arasında maaş farkı olsa rahatsız olunur mu? Olunur. Yani burada iş barışı bozuluyor. Bizim en çok dikkat çekmek istediğimiz nokta bu. İş barışının bozulmasına tedbir alınması ve düzeltilmesi için bu toplu sözleşme masası fırsat. Çünkü bu masa 2 yılda bir geliyor. Bu 2 yıllık süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İlk teklifin ardından Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladık. Bu noktada zaten hazırlıklıyız. Teşkilatlarımızda, olumsuz teklif gelirse ne yapılması gerektiğini kademe kademe belirledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamalarımızla, kitlesel eylemlerimizle, hekimlerimizin hakkını almak için mücadeleyi devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

Faruk Doğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Memur, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu İşveren Heyeti'ne Tepki: Zam Teklifleri Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 10:17:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kamu İşveren Heyeti'ne Tepki: Zam Teklifleri Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.