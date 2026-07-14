Kamu Kaynakları İçin İsarfa Dikkat! - Son Dakika
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Kamu Kaynakları İçin İsarfa Dikkat!

14.07.2026 19:47
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Doğan Bekin, görev süresi dolmuş siyasetçilere ayrılan kamu araçlarının israfına karşı uyarıda bulundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, görev süresi sona ermiş siyasetçiler ve üst düzey bürokratlara kamuya ait makam aracı, şoför ve yakın koruma tahsis edilmesini Meclis gündemine taşıdı, israf uyarısı yaptı.

Bekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, görev süresi dolmuş bakan, milletvekili ve üst düzey bürokratlara sağlanan kamu kaynaklı ayrıcalıkların kamuoyunda tepki çektiğini belirtti.

Görev süresi sona eren kişilerin artık karar alma yetkisine sahip olmadığını vurgulayan Bekin, buna rağmen kamuya ait makam aracı, şoför, yakın koruma ve yakıt gibi imkanlardan yararlanılmasının "kamu kaynaklarının israfına" yol açtığını ifade etti.

Bekin, önergesinde geçmiş dönemlerde bakanlık yapmış Fehim Adak ve Prof. Dr. Sacit Günbey gibi isimlerin görevlerinden sonra koruma ekibi talep etmemesinin örnek alınması gerektiğini belirtti.

Fehim Adak'ın bakanlığı döneminde dahi kamu aracının akaryakıt israfını önlemek için hassas davrandığını hatırlatan Bekin, şahsi ziyaretlerinde ticari taksi kullanmayı tercih ettiğini kaydetti.

Bekin, görev süresi dolmuş siyasetçiler ve üst düzey bürokratlara sağlanan makam aracı, şoför ve yakın koruma tahsisine ilişkin kanun ve yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"BU AYRICALIK PARTİ GÖREVLİLERİNE DE SAĞLANIYOR MU?"

Bekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, görev süresi dolmuş ve emekli olmuş bakan, milletvekili ve üst düzey bürokratlara sağlanan makam aracı, şoför ve yakın koruma tahsisinin siyasi partilerde görev alan kişilere de sağlanıp sağlanmadığını sordu.

Bu uygulamanın mevzuata uygun olup olmadığının açıklanmasını isteyen Bekin, yakın koruma tahsisi yapılan siyasi parti görevlilerinin hangi görevlerde bulunduğunun kamuoyuna duyurulmasını talep etti.

Bekin, herhangi bir terör tehdidi ya da can güvenliği riski olmamasına rağmen koruma verilen eski bakan, milletvekili ve bürokrat sayısının açıklanmasını istedi.

Bakanlığa, bu kişiler için kaç yakın koruma personeli görevlendirildiğini ve bu koruma hizmetleri için yıllık bütçeden ne kadar kaynak ayrıldığını soran Bekin, kamuya yük oluşturan bu uygulamaların kaldırılması için bir çalışma yapılıp yapılmadığının da yanıtlanmasını istedi.

Bekin ayrıca, terör tehdidi veya can güvenliği riski nedeniyle yakın koruma sağlanan kişilerin durumlarının 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl gibi belirli aralıklarla yeniden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Kaynak: ANKA

Doğan Bekin, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Kaynakları İçin İsarfa Dikkat! - Son Dakika

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