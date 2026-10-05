Kamu-Sen Başkanı Kahveci, yüzde 29,73 enflasyona dikkat çekip maaş düzenlemesi istedi

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon rakamlarına ilişkin "Gelinen noktada ekonomik gelişmeler, kamu görevlileri ve emeklilerimizin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından "Enflasyon yüksek seyrini koruyor, tahminler yükseliyor ama maaşlar aynı kalıyor" başlığıyla açıklama yaptı. Kahveci, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 seviyesinde oluşmuştur. Yılın ikinci yarısının henüz ilk üç ayında kümülatif enflasyonun yüzde 5,6'ya ulaşmış olması, kamu görevlileri ve emeklilerimizin maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik artışın büyük ölçüde eridiğini göstermektedir.

Yıllık enflasyonun hala yüzde 29,73 gibi son derece yüksek bir seviyede seyretmesi, hayat pahalılığının aile bütçeleri üzerindeki baskısının bütün ağırlığıyla devam ettiğinin göstergesidir. Üstelik dar ve sabit gelirliler açısından mesele yalnızca ortalama enflasyon rakamlarından ibaret değildir. Gıda, kira, ulaşım, eğitim ve temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışları, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin günlük hayatında açıklanan ortalama rakamların çok ötesinde hissedilmektedir. Gelinen noktada ekonomik gelişmeler, kamu görevlileri ve emeklilerimizin maaşlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir…."