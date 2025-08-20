Kamu-Sen'den Hakem Kurulu'na Çağrı - Son Dakika
Kamu-Sen'den Hakem Kurulu'na Çağrı

20.08.2025 16:34
Kamu-Sen Başkanı Kahveci, toplu sözleşme sürecinin çözüm bekleyen sorunları olduğunu belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürecine ilişkin, "Toplu sözleşme sürecinin kazanımlarla tamamlanması, kamu görevlileri ve emeklilerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklemiştir." ifadesini kullandı.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerin kamu görevlilerinin geneline yönelik hususlarda uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirterek, "Kamu İşveren Heyeti'nin en son teklifi olan 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 ve taban aylığa 1000 lira artış, kamuda var olan ücret adaletsizliğini çözmeye, alım gücünü artırmaya ve maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaya yetmemektedir. Bu nedenle, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki süreçte uzlaşılmayan hususlara ilişkin kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca verileceğini ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Türkiye Kamu-Sen olarak bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin uzun yıllardan beri birikmiş sorunlarının çözülmesi için taleplerimizi ortaya koyduk. Bu süreçte olumlu bir sonuç alınabilmesi adına sürece katkı sunduk, eylem ve etkinliklerle kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Ne yazık ki bundan önceki yedi dönemde yaşadığımız benzer sorunların bu toplu sözleşme döneminde de devam ettiğini üzülerek gördük."

Kahveci, yaşanan tüm olumsuzlukların artık masada yetkili konfederasyonun değişmesi gerektiğini ortaya koyduğu görüşünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşme masasına gelirken hazırladığımız kamu görevlilerinin ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik maaş artışı, refah payı, enflasyon farkı, ek ödeme, seyyanen zam, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, vergi dilimleri, bayram ikramiyesi, aile yardımı, çocuk parası, kira yardımı, eğitim yardımı gibi sosyal ödemeler, büyükşehirlerde çalışan kamu görevlilerimizin desteklenmesi, taşeron uygulamasına ve sözleşmeli istihdama son verilmesi, sosyal güvenlik haklarında 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memurlar arasındaki adaletsizliğe son verilmesi başta olmak üzere diğer bütün konulardaki mücadelemizi her platformda sürdürmeye kararlıyız."

Bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna da büyük bir görev düştüğünü vurgulayan Kahveci, "Toplu sözleşme sürecinin kazanımlarla tamamlanması, kamu görevlileri ve emeklilerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Kurul sürecinde heyetin bu konulara duyarlı davranmasını ve sorunların sürdürülmesi değil, çözülmesi noktasında irade ortaya koymasını özellikle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
